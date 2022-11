Faria não vai ter digestões fáceis

A primeira reunião do novo mandato na Câmara do Entroncamento veio mostrar que o presidente Jorge Faria (PS) não vai ter a vida facilitada.

A primeira reunião do novo mandato na Câmara do Entroncamento veio mostrar que o presidente Jorge Faria (PS) não vai ter a vida facilitada ao ter vencido por apenas 62 votos e ter o mesmo número de eleitos do que o PSD, ambos com 3 elementos no executivo. Logo na estreia, Jorge Faria (à esquerda) viu-se obrigado a ceder em vários pontos devido a propostas apresentadas pelo PSD. Vamos ver se Jorge Faria, conhecido por ter um feitio autoritário e não gostar de ser contrariado, vai ter estômago para digerir tanto sapo!.