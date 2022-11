Queixam-se, queixam-se mas a política abre portas!

Pedro Magalhães Ribeiro perdeu a Câmara do Cartaxo para o PSD, mas ainda não tinha feito a transição para o novo presidente e já tinha a sua vida orientada.

Pedro Magalhães Ribeiro perdeu a Câmara do Cartaxo para o PSD, mas ainda não tinha feito a transição para o novo presidente e já tinha a sua vida orientada com hipóteses de trabalhar no privado ou para um cargo público. A política pode ter altos e baixos e apesar de muitos autarcas se queixarem do cansaço ou da falta de tempo é a política que abre muitas portas. E é nas derrotas que se vê quem é que sabe conquistar tábuas de salvação.