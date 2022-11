Sinais que não enganam

A vida é como uma montanha russa: tanto estamos nos píncaros da felicidade como descemos vertiginosamente aos abismos mais negros. Também na política essas oscilações são comuns no barómetro da popularidade e passa-se de bestial a besta e vice-versa em menos de um fósforo. A ex-presidente da Câmara de Abrantes e actual ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que o diga, pois o estado de graça que lhe valeu uma ascensão política fulgurante parece estar a acabar. Para além das críticas da oposição e das organizações de agricultores, o último sinal foi dado pela sua saída do secretariado nacional do PS, o núcleo duro de António Costa, onde, refira-se, constam nada mais nada menos do que quatro outras ministras do actual Governo... .