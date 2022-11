Tomou posse e meteu férias

Que a vida de autarca é desgastante toda a gente sabe, mas não é preciso exagerar.

Que a vida de autarca é desgastante toda a gente sabe, mas não é preciso exagerar. O presidente da Câmara de Constância, o jovem socialista Sérgio Oliveira, teve um início do seu segundo mandato no mínimo sui generis: tomou posse e meteu férias de seguida deixando a casa entregue à vice-presidente Maria Helena Roxo, uma estreante nessas lides. O autarca nem sequer esperou pela reunião de câmara onde foi aprovada a distribuição de pelouros, pondo-se ao fresco, quiçá com receio que viesse aí um novo confinamento repentino e os dias de férias fossem à vida. É por estas e por outras que há quem diga que já não se fazem autarcas como os de antigamente....