Uma mulher às direitas com comichões da esquerda

A vereadora eleita pelo Chega para a Câmara de Azambuja, Inês Louro, já tinha mostrado enquanto presidente de Junta de Azambuja, eleita pelo PS, que era uma mulher sem papas na língua, que enfrenta tudo e todos quando alguma coisa não é do seu agrado. Foi isso mesmo que aconteceu na cerimónia da tomada de posse dos órgãos autárquicos depois de a organização ter assinalado o lugar onde se devia sentar ao lado da eleita da CDU ao invés de ter sido ao lado dos eleitos do PSD. Depois do acto, Inês Louro escreveu nas suas redes sociais que não lhe agradou ter ficado no lugar mais à esquerda e que exigirá respeito nas próximas sessões municipais. Nada a acrescentar, a não ser que se lhe começam a notar uns preocupantes tiques de fanatismo que, segundo o dicionário, é “o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa”. Neste caso, provavelmente, por qualquer coisa que seja ou esteja (o mais) à direita de algo....