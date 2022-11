Concerto da The New Ethnic Orchestra em VFX

Um concerto com a The New Ethnic Orchestra (NEO) marca o encerramento em Vila Franca de Xira da programação cultural integrada no projecto Mural 18, promovido pela Área Metropolitana de Lisboa. O espectáculo tem lugar a 23 de Outubro, sábado, pelas 21h30, no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense. Com direcção musical do maestro Telmo Lopes, a The New Ethnic Orchestra foi concebida para apresentar uma viagem pela história e cultura do município inspirando-se no rio Tejo. A entrada é livre.