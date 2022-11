Galeria N118 em Alpiarça inaugura com “Ruralidades”

Ana Filipa Scarpa inaugurou uma galeria de arte em Alpiarça e quer divulgar artistas locais e internacionais

Inaugurou no dia 16 de Outubro, em Alpiarça, no troço principal da Estrada Nacional 118 que atravessa a vila (daí o seu nome), um novo espaço de cultura dedicado às artes. É um espaço idealizado e criado por Ana Filipa Scarpa, uma fotógrafa amplamente premiada, e que se mudou de Lisboa para o Ribatejo há cerca de três anos.

A exposição de abertura, intitulada “Ruralidades”, é do fotógrafo Jorge Bacelar, um médico-veterinário com 20 anos de carreira e que se iniciou na fotografia há oito anos tendo desde então obtido inúmeros prémios, entre os quais se destacam, em 2016, os prémios Photographic Cup Reportage Bronze Medal e o prémio na OIE Photo Competition e, em 2020, o prémio Public’s Choice do Travel Photografher of the Year.

Jorge Bacelar tem como única temática a vida rural explicando que procura eternizar, através da lente, os seus amigos agricultores, “pessoas que lutam desde o nascer ao pôr do sol partilhando desinteressadamente, e com generosidade, o pouco que têm”.

As fotos desta exposição apresentam episódios e personagens da vida do campo, pessoas de quem o fotógrafo conhece o nome, a casa, os ofícios e os hábitos. De uma beleza profunda, todas elas com fundo preto e um perfeito contraste de luz e sombras, meticulosamente construído, fazem-nos recuar ao dramatismo estético do “claro-escuro” renascentista evocando pintores como Caravaggio, El Greco ou Giovanni Baglione.

A galeria pretende mostrar o trabalho de conceituados artistas nas áreas da fotografia, pintura, cerâmica ou outras linguagens estéticas, visando também os artesãos e criadores da região. A mentora e proprietária da galeria, Ana Filipa Scarpa, é uma fotógrafa que começou a fotografar no seu pequeno ambiente familiar e social, tendo depois percebido que poderia contar histórias interessantes através da imagem e aventurando-se numa viagem de pesquisa e autodidactismo que começou a dar frutos com a obtenção de diversos prémios internacionais. Obteve o 1º Prémio, em 2005, no concurso “Nikon D70” promovido pela “Atlant Photo” e o 2º lugar, em 2018, no maior concurso fotográfico do mundo, o HIPA 2018, entre outras distinções e louvores.

A exposição “Ruralidades” estará patente ao público até 30 de Novembro, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h30 e as 18h30 encerrando às segundas-feiras.