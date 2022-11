Museu do Neo-Realismo enriquecido com mais 184 obras de arte

A Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo (APMNR) e o município de Vila Franca de Xira assinaram no sábado, 16 de Outubro, contratos para o depósito de 194 obras de arte reunidas pela associação no museu localizado nesse município. Além das 194 obras de arte da colecção da APMNR, os contratos de depósito de bens culturais formalizam ainda o depósito de cerca de 11.000 fichas manuais de inventário do Arquivo do Património Artístico Neorrealista Português, que resultam do levantamento realizado pela associação na década de 1990, revelou, numa nota, a Câmara de Vila Franca de Xira.

O Museu do Neo-Realismo foi fundado em Vila Franca de Xira na década de 1980 do século XX por um grupo de intelectuais ligados ao movimento realista e está dependente do departamento de Cultura da autarquia.