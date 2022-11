Uma roda de leitura entre serras e oliveiras

“Roda de Leitura” no Jardim do Hotel Cooking And Nature, em Alvados, sob a orientação de Andresa Olímpio, performer e mediadora de leitura.

A leitura saiu, por um dia, do seu espaço plácido, da sua discreta intimidade – dois olhos, duas mãos a amparar um livro, um território mínimo e resguardado – para se abrir a um espaço comunitário, ousado e solidário; 14 pessoas com livros e autores de eleição, uma Roda, um colectivo, a “paixão” partilhada.

Foi assim na “Roda de Leitura” do dia 17 de Outubro, no Jardim do Hotel Cooking And Nature, em Alvados (Serra d’Aire), sob a orientação de Andresa Olímpio, performer e mediadora de leitura.

Tendo como convidado António Carlos Cortez (poeta e crítico literário), a Roda fez-se com as pessoas que aceitaram formar o círculo das palavras e da partilha, munidas com os seus poemas e os seus gostos literários, onde se permitiu que as palavras fossem enunciadas em voz alta e se ouvissem, sob o tema da “Paixão”, autores como: Hilda Hilst, Nuno Júdice, Ana Luísa Amaral, Florbela Espanca, David Mourão-Ferreira, António Carlos Cortês, e.e. cummings, Gastão Cruz, Rui Caeiro, J.M. Fonollosa, António Ramos Rosa, Ruy Belo, Alexandre O’Neill ou Fiama Hasse Pais Brandão.

E quando o apelo foi a tentativa de definir “paixão”, depois de várias rodadas e derivações, atirou-se ao poeta a incumbência. E ele não se fez rogado: “…se é sem dúvida Amor a cobardia/de buscar nos lençóis a mais sombria/razão de encantamento e de desprezo; // não há dúvida, Amor, que te não fujo /e que, por ti, tão cego, surdo e sujo, /tenho vivido eternamente preso!” (David Mourão-Ferreira, in Soneto do Cativo)

O Projecto “Roda de Leitura” foi criado em 2017, por Andresa Olímpio, licenciada em Ciências da Comunicação, com o intuito de promover a arte de ler e de interpretar/sentir os autores procurando apelar à reflexão e à partilha. Uma leitura em voz alta, partilhada e, por vezes, encenada, que confere outra roupagem e outros sentidos aos textos e aos poemas.

As Rodas de Leitura decorrem, normalmente, em espaços naturais, entre a Primavera e o início do Outono, procurando harmonizar a relação entre a natureza e a cultura literária.