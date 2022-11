Atletas do Clube de Ténis de Santarém campeões nacionais de Padel

Pedro Cristóvão e Pedro Vaz sagraram-se campeões nacionais de Padel em Absolutos M4. O campeonato decorreu entre 12 e 17 de Outubro, em Coimbra. A dupla do Clube de Ténis de Santarém conquistou o título de campeão nacional frente a Gonçalo Liberato e Fábio Araújo pelos parciais de 6-4 e 6-2. No campeonato participaram mais atletas do Clube de Ténis de Santarém nomeadamente Susana Simões e Ana Rita Almeida e Gonçalo Gomes e Jorge Nogueira.