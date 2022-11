Canoístas do Alhandra SC conquistam cinco medalhas em Tancos

Os atletas da Secção Náutica do Alhandra Sporting Club (ASC) conquistaram cinco medalhas na quarta edição do Troféu Filipe Passos que se realizou no cais de Tancos, Vila Nova da Barquinha, no sábado, 9 de Outubro. A organização da prova foi do Clube Náutico Barquinhense, que assim homenageou por mais um ano o antigo dirigente daquela colectividade. Foram 16 os canoístas do ASC que participaram na prova. Entre os mais novos, Oleksandr Ostrovoskyy, em K1 iniciado, alcançou a medalha de prata. Já Inês Ribeiro em K1 Júnior venceu a medalha de prata. Henrique Cerqueira foi medalha de bronze em K1 Sénior. João Bértolo e Maria Belchior registaram a terceira posição (bronze) em K2 Misto e Manuel Faria e Miguel Cabral a segunda (medalha de prata) em K2 Sénior.