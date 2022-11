Pedro Serra é o novo presidente do Núcleo de Árbitros do Ribatejo Norte

O Núcleo de Árbitros de Futebol do Ribatejo Norte (NAFRN) elegeu em assembleia-geral a nova direcção para o biénio 2021/2023. Pedro Serra foi eleito presidente da direcção, Rui Costa foi escolhido como líder da assembleia-geral e Rui Inácio vai ser o presidente do conselho fiscal. A assembleia-geral decorreu na sede do núcleo de Tomar.

Os órgãos sociais do NAFRN passam a ser compostos pelos seguintes membros: Na direcção: Pedro Serra (presidente), Rita Marques (presidente-adjunto), João Perdigão (vice-presidente), Daniela Ferreira (tesoureira), João Fonseca (secretário), Afonso Silva (vogal), Tiago Ramos (vogal), Pedro Sousa (suplente), Frederico Constantino (suplente); Na assembleia-geral: Rui Costa (presidente), Carlos Estriga (vice-presidente), João Damásio (secretário); No conselho fiscal: Rui Inácio (presidente), Francisco Pereira (secretário), Hugo Silva (relator).