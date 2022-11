Ricardo Batista e CN Torres Novas campeões nacionais de triatlo

O atleta Ricardo Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, revalidou no sábado, 16 de Outubro, o título de campeão nacional de triatlo em elites na distância olímpica enquanto o clube torrejano venceu o título colectivo.

Ricardo Batista completou os 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida em 1:49.26 horas, sendo ladeado no pódio por Alexandre Montez e Miguel Tiago Silva, ambos do Clube Olímpico de Oeiras, que concluíram nas segunda e terceira posições, respectivamente.

No sector feminino, a vencedora foi Maria Tomé, do Clube Olímpico de Oeiras, tendo Gabriela Ribeiro, do Alhandra Sporting Club, terminado na segunda posição, e Inês Oliveira, do Sporting, na terceira.

A competição decorreu em Portimão, onde outro atleta do Clube de Natação de Torres Novas, Abel Afonso, se sagrou vice-campeão nacional de triatlo em Juniores na distância olímpica.