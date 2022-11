Tiro da Casa do Benfica em Santarém em bom plano

A Casa do Benfica em Santarém participou na sexta e última prova do campeonato nacional de Field Target em Tiro ao Alvo, que decorreu na localidade de Imaginário, Caldas da Rainha. Bruno Silva venceu na classe Springer com 40 acertos enquanto Manuel Silva foi sexto classificado com 34 acertos e Joaquim Baptista 12º com 24 acertos. Na Classe PCP Internacional Gonçalo Cândida foi 2º classificado com 44 acertos. Na Classe PCP 24 Joules, Alexandre Fernandes terminou no 6º lugar com 28 acertos.

Findas as seis provas que compõem o campeonato nacional, contando as três melhores provas, a classificação final foi a seguinte: na classe Springer Bruno Silva terminou no 3º lugar, Manuel Silva no 7º lugar e Joaquim Baptista no 14º lugar; na Classe PCP Internacional, Gonçalo Cândida terminou no 4º lugar; na Classe PCP Internacional, Alexandre Fernandes terminou no 6º lugar.