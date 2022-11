Vilafranquense e Alverca avançam na Taça de Portugal

O Vilafranquense (Liga 2) defrontou, na condição de visitado, o Real Sport Clube (Campeonato de Portugal) num jogo que terminou empatado 1-1 no tempo regulamentar e que acabou com 3-2 no marcador para os ribatejanos no final do prolongamento. Com o Campo do Cevadeiro impossibilitado de receber jogos, a partida disputou-se no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, a 16 de Outubro. Após o apito final, em gesto de agradecimento, os jogadores do Vilafranquense ofereceram as camisolas aos adeptos que se deslocaram mais de cinquenta quilómetros para assistir ao jogo. O Alverca (Liga 3), a segunda equipa ribatejana em prova, recebeu o Anadia (Liga 3) com uma goleada por 4-1. João Sousa (12’), Rodrigues (54’), Jorge Bernardo de grande penalidade (69’) e Eurico Neto (90+2’) fizeram os golos da equipa da casa. Fausto Lourenço marcou o golo de honra dos visitantes aos 20 minutos. Com estas vitórias Vilafranquense e Alverca avançam à próxima ronda da Taça de Portugal.