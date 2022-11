Almeirim espera mais investimentos e inovação da Sumol+Compal

No dia em que a empresa inaugurou, com a presença do primeiro-ministro, um armazém totalmente automático, que permite processar encomendas sem intervenção humana, além dos que controlam o sistema numa sala, o presidente da câmara elogiou a inovação da Sumol+Compal esperando que esta continue a investir na cidade. O armazém custou 15 milhões de euros e estava a ser montado desde 2019.

O presidente da Câmara de Almeirim encorajou a Sumol+Compal a continuar a investir na cidade, no dia em que a empresa inaugurou um armazém automático que permite duplicar a capacidade de armazenamento e processar as encomendas com maior rapidez. Pedro Ribeiro disse perante o primeiro-ministro, António Costa, que presidiu à inauguração na sexta-feira, dia 15, que a empresa, instalada há 57 anos em Almeirim, é muito importante para o concelho por ser a maior empregadora e por ter existido sempre uma relação de respeito mútuo e cooperação. A fábrica de Almeirim tem evoluído nos últimos anos com avultados investimentos, o que foi destacado pelo primeiro-ministro dizendo que a Sumol+Compal é um exemplo de que a “modernização está na inovação e a base da inovação assenta na produção de conhecimento”.

António Costa revelou que a Sumol+Compal está a concorrer aos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência, integrado por cerca de 140 consórcios, o que, salientou, o deixa feliz, realçando ainda que é um sinal de capacidade de iniciativa. O presidente do conselho de administração já tinha referido que a pandemia constituiu o período mais desafiante dos 76 anos da empresa (inicialmente apenas Compal que se fundiu com a Sumol em 2009) que teve perdas de cerca de 40%. António Eusébio destaca que desde Maio que a Sumol+Compal iniciou a recuperação perspectivando que o volume de negócios continue a evoluir em 2022.

O armazém automático, controlado a partir de uma sala de operações, que permite monitorizar em tempo real através de imagens o processamento das encomendas, ocupa uma área de 12 mil metros quadrados e tem uma capacidade para 30 mil paletes, num investimento de 15 milhões de euros. O equipamento, que começou a ser instalado em 2019, tem cerca de 20 quilómetros de cabos e dez transelevadores, que colocam e retiram automaticamente as paletes seleccionadas das estantes que chegam ao tecto do armazém.

Com o investimento neste armazém a Sumol+Compal consegue uma redução em cerca de metade do consumo energético seguindo uma política de uma empresa cada vez mais amiga do ambiente, por exemplo, com embalagens que incorporam plástico reciclado. Está também a ser feita a distribuição em algumas cidades com carros eléctricos e está-se a preparar o arranque da instalação de uma central fotovoltaica na fábrica. Com o novo armazém é possível reduzir os ‘stocks’ totais de produtos acabados nas operações em Portugal e eliminar duplos transportes reduzindo a pegada de CO2 [dióxido de carbono] em cerca de mil toneladas por ano.

O presidente executivo da Sumol+Compal considerou o armazém como uma obra de engenharia de peso, que levou à reconfiguração da cadeia de abastecimento em Portugal e ganhos de eficiência, que vêm reforçar a capacidade competitiva da empresa. Duarte Pinto considera ainda que este investimento representa um passo “muito importante na modernização da empresa” respondendo a “enormes desafios do negócio”.