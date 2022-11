Bolsas de estudo Eduardo e Manuela Agostinho para estudantes de Rio Maior

Podem concorrer até 5 de Novembro os alunos que se encontram a frequentar o ensino superior na área da saúde.

A Clínica Hudora - Medicina e Saúde Ocupacional Ldª criou três bolsas de estudo para apoiar alunos do concelho de Rio Maior que se encontram a frequentar o ensino superior na área da saúde.

A iniciativa surge no âmbito da responsabilidade social da empresa sendo um contributo importante para aqueles que necessitam de apoio para prosseguir os seus estudos, refere Eduardo Agostinho, director clínico da Hudora.

As bolsas de estudo estão disponíveis para todos os alunos do ensino superior que cumpram as condições previstas em regulamento que pode ser consultado nas redes sociais da Hudora. As candidaturas decorrem até 5 de Novembro.