Escola Profissional do Vale do Tejo recebe Erasmus Days pela terceira vez

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT), em Santarém, acolheu, a 14 de Outubro e pela terceira vez, a iniciativa Erasmus Days, que decorreu em mais de 67 países. Em Portugal estiveram mais de 63 instituições inscritas, com iniciativas de divulgação do programa Erasmus+, que todos os anos proporciona mobilidade de alunos para estágio noutros países.

A EPVT realiza programas de mobilidade internacional desde 2010 e em 2018 viu reconhecida a experiência e qualidade das suas acções pelo VET Charter Mobility, que incentiva as organizações que têm registos de qualidade comprovada na organização da mobilidade de Ensino e Formação Profissional para que desenvolvam as suas estratégias de internacionalização europeias.