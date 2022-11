Exposição da ilustradora Tânia dos Santos Martinho na Jácome Ratton em Tomar

A exposição de ilustrações de Tânia dos Santos Martinho, denominada “1910 Halley e a República”, pode ser vista na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, até Dezembro.

A exposição faz parte da sede do Agrupamento de Escolas Templários. Esta exposição vai estar patente até Dezembro de 2021 e pode ser visitada por todos aqueles que se dirigirem à sede do Agrupamento.

A exposição integra o Plano Nacional das Artes 2021/2022, do Agrupamento de Escolas Templários, cuja sede é naquela escola. O objectivo é envolver todas as turmas, professores, pais/encarregados de educação, instituições regionais e nacionais em manifestações das várias linguagens artísticas, que estimulem a imaginação, a criatividade e o espírito crítico. A ilustradora Tânia dos Santos Martinho é licenciada em Artes Plásticas-Pintura, pelo Instituto Politécnico de Tomar, está a terminar uma pós-graduação em Património Cultural Imaterial, na Universidade Lusófona, e iniciou o mestrado em Ciências da Educação.

A série de ilustrações “1910 Halley e a República” relata de forma leve e humorística os acontecimentos vividos naquela época. Em Portugal o período monárquico estava a chegar ao fim e vivia-se o pavor da aproximação do cometa Halley que muitos diziam trazer com ele o fim do mundo.