Feira Nova de Santa Iria regressa a Ourém

A edição deste ano da Feira Nova de Santa Iria, em Ourém, começa a 28 de Outubro e vai contar com a animação musical de Jimmy P, Ana Malhoa e Augusto Canário. O certame, que termina a 1 de Novembro, decorre no Centro Municipal de Exposições e no Parque da Cidade António Teixeira. As entradas são gratuitas.