Feira de Doçaria Tradicional em Abrantes

Certame decorre de 22 a 24 de Outubro e reúne dezenas de doceiros profissionais de vários pontos do país.

A divulgação e comercialização de doces tradicionais vai levar dezenas de doceiros à XIX Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que se realiza de 22 a 24 de Outubro em Abrantes, este ano com a novidade da doçaria a pedido.

Organizado pela Câmara Municipal de Abrantes, em parceria com a Tagus - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, o evento pretende promover “o que de melhor se faz na doçaria local”, como a Palha de Abrantes, as tigeladas, as broas de mel e noz, entre outros produtos, como o mel, compotas, marmeladas ou bolachas, com o leque de oferta a incluir mais de uma centena de doces de todo o país.

O certame, que vai decorrer no Largo 1º de Maio, no centro histórico da cidade, vai contar também com a presença do pão de ló de Ovar, das cornucópias de Alcobaça, do pão de ló de Margaride e pão de Deus de Felgueiras, dos papos d’anjo e brisas do Tâmega e ainda o bolo rançoso de Reguengos de Monsaraz, as queijadas de Évora, o pastel de Tentúgal e as barrigas de freira de Montemor-o-Velho, entre outros.

A 19ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, com entradas gratuitas, tem este ano a particularidade da “Doçaria a pedido”, um serviço que apresenta duas formas de entrega dos doces tradicionais, seja ao domicílio ou através do levantamento dos doces na entrada da feira, mediante encomenda prévia.