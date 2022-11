Funny Store executa bordados personalizados e serviços de estampagem

Localizada no Cartaxo a empresa de Cláudia Leitão aceita encomendas online de todo o país.

Quem procura serviços de bordados personalizados e estampagem pode encontrar as melhores soluções na Funny Store, de Cláudia Leitão. A empresa, com sede no Cartaxo, garante qualidade, eficácia na procura das soluções mais adequadas ao que é solicitado pontualidade nas entregas.

A gerente tem vinte anos de experiência naquela actividade tendo a sua opção profissional sido influenciada pela mãe que trabalhava na área de bordados. “Posso dizer que sou uma apaixonada pelo que faço. Sempre gostei da arte de imaginar e criar e sempre dei grande valor aos detalhes. Acredito que isso faz a diferença, a par de muito trabalho, resiliência e espírito de sacrifício”, sublinha.

Cláudia Leitão iniciou o seu percurso na empresa Boutique dos Arranjos, criada por si há vinte anos. “A Funny Store é um acrescento do que podemos ser e criar se verdadeiramente gostamos e temos paixão pelo que fazemos. O meu objectivo, como empreendedora, é dar um novo ar ao meu querido Cartaxo que me viu crescer. Também gostava de dar oportunidade a mais pessoas neste sector”.

Embora localizada no Cartaxo, a Funny Store aceita encomendas online de todo o país. Com uma equipa de seis pessoas, funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 19h00. Aos sábados a loja está aberta apenas da parte da manhã.