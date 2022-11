Mulheres foram as mais prejudicadas com o desemprego em VFX

Abril de 2020 foi o pior mês da década no que diz respeito a pessoas inscritas nos centros de emprego de Vila Franca de Xira. O confinamento imposto pela pandemia eliminou muitos postos de trabalho.

As mulheres foram quem mais sofreu com a falta de emprego gerado pela pandemia, revelam dados do documento técnico da Rede de Empregabilidade do concelho de Vila Franca de Xira apresentado pelo município no último mês.

O documento traça um mapa geral da evolução do emprego no território vilafranquense e faz um diagnóstico de quão grave foi o impacto da pandemia no emprego. As situações de desemprego afectaram sobretudo o sexo feminino, com as estatísticas a mostrarem que só entre Maio e Setembro de 2020, por cada 2.108 homens sem trabalho, existiam 2.677 mulheres à espera de arranjar uma oportunidade profissional.

Em 2020 as mulheres da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foram as que mais engrossaram o número de inscrições no centro de emprego, com uma média de 741 candidatas que equivalem a 27,7% do total de inscritos. Em contrapartida, o menor número de desempregados são homens residentes na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras com uma média de 154 candidatos desempregados que equivalem a 7,3% do total de inscritos.

Os dados fornecidos ao município pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostravam que em 2019 a procura de emprego no concelho encontrava-se estável e em linha com os anos anteriores tendo sofrido uma brutal variação de 63,4% de novas pessoas a procurar trabalho, em particular entre Janeiro e Maio de 2020 com o encerramento súbito de diversas actividades económicas devido às restrições causadas pela pandemia.

Quando comparado o mês de Outubro de 2019 como o mês homólogo de 2020 a variação resulta numa subida passando de 2.855 pessoas sem emprego para 4.854 desempregados inscritos. Em 2020 o mês com maior taxa de variação de desempregados foi Abril com mais 20,3% de inscritos resultante da declaração do Estado de Emergência emitido em Março e que levou muitas empresas a dispensar os seus trabalhadores para diminuirem os custos dos recursos humanos face à quebra de receitas. De acordo com os dados, é ainda possível constatar que a esmagadora maioria dos desempregados se enquadra no grupo etário entre os 35 e os 54 anos.

A maioria dos candidatos tem apenas o ensino secundário e é na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz que há maior iliteracia nos candidatos inscritos, a maioria tendo apenas o primeiro ciclo.

Um plano de acção para o emprego

A criação da Rede para a Empregabilidade em Vila Franca de Xira visa desenvolver acções planificadas por parte das diversas organizações do sector público e privado de carácter social ou empresarial, para elevar a eficácia e eficiência das respostas de emprego às necessidades. O documento técnico da Rede de Empregabilidade de Vila Franca de Xira pretende ser uma ferramenta em actualização visando ser uma ferramenta útil para a intervenção na área do emprego e empreendedorismo..