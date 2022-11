Residência Rocha promove animação sociocultural e psicomotricidade

Exercícios para manutenção ou recuperação da mobilidade e do movimento organizado e integrado e de estimulação cognitiva e sensorial.

No Dia Internacional do Idoso a Residência Rocha levou a cabo diversas actividades lúdicas com o intuito de promover a interacção social e fortalecer os laços relacionais entre os seus clientes e colaboradores. Houve jogos tradicionais, como o jogo do galo e o jogo da malha, circuito com obstáculos, voleibol adaptado, entre outros. A iniciativa marcou, de certa forma, o retomar da habitual actividade social que foi alterada e limitada pela situação pandémica.

A Residência Rocha - Centro Geriátrico de Repouso e Reabilitação, localizada no Porto Alto, possui uma equipa multidisciplinar que dinamiza uma diversidade de serviços personalizados com o objectivo de promover o envelhecimento activo numa perspectiva biopsicossocial encarando o envelhecimento como um processo natural e respeitando a individualidade e dignidade de cada cliente.

É nesta perspectiva que ali se desenvolvem diariamente actividades de Animação Sociocultural e de Psicomotricidade, realizadas pelo psicomotricista Pedro Silva, com intervenções que favorecem a promoção da qualidade de vida da pessoa idosa garantindo-lhe a continuidade de uma vida com sentido.