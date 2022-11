Sandes de leitão no Mercado de Alcanena e leitão assado para levar para casa

O D. Leitão é um investimento de Nuno Miguel Henriques Oliveira que acrescentou algo de novo à oferta gastronómica do concelho.

O D. Leitão, no Mercado Municipal de Alcanena, é uma loja de leitão assado, onde se podem comer, para além das sandes de leitão, o famoso Pastel de Chaves com recheio de vitela e degustar um bom vinho.

Os clientes podem comer no interior do espaço havendo lugares sentados para o efeito ou podem simplesmente encomendar e levar para casa as sandes de leitão ou leitão a peso. Para grandes encomendas, como leitão inteiro ou metade, é aconselhável efectuar a encomenda na véspera.

O D. Leitão encerra à segunda-feira. Nos restantes dias da semana funciona das 10h00 às 14h00 e das 17h00 às 19h00. Abre uma hora mais cedo às quartas e sábados (dias de mercado) e aos sábados e domingos só funciona da parte da manhã.

O proprietário, Nuno Miguel Henriques Oliveira, tem 42 anos e é formado em gestão de empresas. Diz que, na sua opção pela área da restauração, pesou o facto de não existir em Alcanena nenhum espaço como o D. Leitão, o que levava muitas pessoas a terem que se deslocar para comer uma simples sandes de leitão ou para comprar leitão assado. O facto de ser ele próprio um apreciador de leitão e de gostar de receber amigos e servir-lhes algo de que se orgulhe foi uma motivação acrescida.

“Alcanena é um concelho que merecia algo de novo. Algo que trouxesse também motivos para as pessoas se deslocarem ao mercado municipal sem ser nos dias de mercado. Agora que já abrimos tudo faremos para não descurar o nosso serviço porque o cliente gosta de um bom produto e de ser esclarecido quando o solicita”, sublinha.

E deixa uma palavra final para os seus conterrâneos: “Invistam na terra que vos viu nascer. Vão encontrar dificuldades relacionadas com aspectos burocráticos, licenças, obras, etc, mas quando chegar a abertura vão ver que o esforço valeu a pena.”.