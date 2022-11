Todos os sabores da Índia no Restaurante Rasoi de Alverca

Rajesh Thammishetty e Vidhi Shah, proporcionam aos clientes uma experiência única e autêntica.

O Rasoi - restaurante indiano, em Alverca do Ribatejo, propriedade de Rajesh Thammishetty e Vidhi Shah, proporciona aos seus clientes uma experiência única ao apresentar uma combinação da culinária de todas as regiões da Índia.

A culinária é autêntica e resulta, não só da experiência dos proprietários, mas também da sua paixão pelo que fazem e da simpatia do serviço. “Os nossos talentos são diversos e a nossa experiência é vasta e no Rasoi estamos unidos para dar a provar os sabores da cozinha indiana autêntica à comunidade local”, referem.

O Rasoi fica no nº 2 da Rua dos Lavadouros, perto das Finanças e funciona de segunda-feira a sábado das 11h30 às 22h30 e aos domingos das 11h30 às 15h00. Tem entregas através do UberEats e também tem ponto de recolha do ToGoodToGo.