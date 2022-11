Vão nascer 18 vivendas no centro da Calhandriz

O perímetro urbano da Calhandriz vai ser aumentado em 18 lotes com a recente aprovação de uma nova operação urbanística para a Quinta da Azenha. A proposta foi aprovada numa das últimas reuniões públicas da Câmara de Vila Franca de Xira e contempla a constituição de 18 lotes destinados à construção de moradias unifamiliares até uma altura máxima de dois pisos.

O loteamento vai abranger uma área bruta de 22.886 metros quadrados. O estudo de loteamento apresentado e aprovado pela câmara municipal prevê, além da construção das 18 moradias, a construção de vias de acesso, parques de estacionamento, zonas verdes e zonas para instalação de equipamentos de utilização colectiva. São propostos lotes com moradias geminadas e outros lotes com moradias isoladas.

Segundo o Plano Director Municipal poderiam ser construídos no local até 45 lotes sendo a proposta inferior à capacidade permitida para a zona. O presidente cessante do município, Alberto Mesquita, considera que a aprovação do loteamento contribuirá para o desenvolvimento do núcleo urbano da Calhandriz apresentando áreas de cedência ao domínio público municipal superiores às exigidas por lei e dessa forma permitindo criar um parque verde generoso contíguo à área onde será criado um equipamento de apoio à comunidade da Calhandriz, ainda por definir.