Bairro da Chasa esquecido

É neste estado que se encontram frequentemente estes caixotes do lixo junto à escola primária do Bairro da Chasa, em Alverca do Ribatejo. É vergonhoso que os cidadãos se comportem desta forma, mas também é de lamentar que após várias solicitações para resolução do problema com a sugestão da instalação de uma ilha ecológica, a mesma ainda não tenha acontecido.

Assim continua o Bairro da Chasa esquecido nos planos de melhoramento paisagístico e ambiental.

Continuamos a ter um ringue de futebol em estado de degradação avançado, a ter uma estrada de acesso ao bairro que passou a ser uma alternativa à Nacional 10 onde se passa a alta velocidade pondo em perigo constante as crianças da escola primária e seus familiares que têm de a atravessar no final do dia de aulas, entre outros pequenos problemas que teimam em ficar “esquecidos”.

Recebi hoje uma brochura que se intitula Balanço do Mandato 2017/2021... Pois bem, investimentos, melhoramentos, projectos, milhares de euros despendidos... E o Bairro da Chasa??? Não consta nos projectos da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira?

Nuno Tavares