Se demoraram meses para tirar um montinho de areia não admira o resto

O pequeno montículo de areia que estava, há meses e meses, no passeio e ciclovia, junto aos campos de jogos do Entroncamento e que até já tinha sido mencionado na vossa secção secção humorística Cavaleiro Andante como sendo o embrião de uma praia fluvial foi finalmente removido.

Durante aquele tempo todo em que lá esteve, nem câmara municipal, nem Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, mostraram qualquer interesse em removê-lo, apesar das críticas. Não sei se era por falta de pessoal mas não acredito. Era apenas desleixo. Eram quatro ou cinco baldes de areia, nem mais, Dez minutos de trabalho sem ninguém se cansar muito.

Confesso que cheguei a ter a tentação de fazer eu o trabalho, voluntariamente e sem remuneração, mas com tanta preocupação securitária na cidade, não arrisquei, com receio de ser acusado de andar a roubar areia.

O slogan do partido que governa o município é: Uma cidade para as pessoas, mas o que se vê por todo o lado são casos como o deste montinho de areia. Desleixo e mais desleixo, com ruas esburacadas, passeios estragados e muito mais. Nas autárquicas esse partido não foi derrotado, por uns escassos sessenta votos, mas bem merecia!!

Francisco Manuel Torres