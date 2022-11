360 mil euros para eficiência energética em bairro do Forte da Casa

As habitações municipais do bairro PER (Plano Especial de Realojamento) do Forte da Casa vão receber obras de requalificação e reabilitação visando a melhoria da sua eficiência energética no valor de 365.985 euros. A proposta, que incluiu também o novo plano de segurança e saúde da obra, foi aprovado numa das últimas reuniões de câmara de Vila Franca de Xira.

As obras vão incidir na reabilitação de paredes, coberturas e substituição de vãos envidraçados, com o objectivo de reduzir as perdas térmicas e evitar o risco de condensações interiores e o sobreaquecimento. São intervenções que permitirão melhorar as condições de conforto das habitações tanto no Inverno como no Verão.

Os trabalhos foram adjudicados à firma JCNF Construções Lda e têm um prazo de execução de 150 dias. São trabalhos que se enquadram num conjunto de investimentos mais vastos da autarquia na profunda reabilitação das habitações municipais dos bairros PER de Povos, Forte da Casa e Bairro do Carril, na Castanheira do Ribatejo, que deverão orçar, na totalidade, um milhão e 583 mil euros.

A intervenção resulta de três candidaturas apresentadas pelo município a fundos comunitários. Todas as candidaturas incidem sobre a eficiência energética das habitações.