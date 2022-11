Abrantes quer criar estratégia de desenvolvimento regional

Manuel Valamatos tomou posse para o seu primeiro mandato como presidente de câmara eleito

Abrantes quer posicionar-se num futuro colectivo que inclui a criação de uma estratégia de desenvolvimento regional. A garantia foi dada pelo presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, durante a tomada de posse da câmara e assembleia municipal, que decorreu no auditório da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu. Esta foi a primeira vez que o autarca socialista se candidatou à presidência do município depois de ter substituído a actual ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no cargo em Fevereiro de 2019.

Manuel Valamatos, que teve o segundo maior resultado de sempre do Partido Socialista (PS) em Abrantes, afirma que o concelho estará aberto ao mundo e pronto a assumir a sua responsabilidade geográfica estratégica. “As nossas ideias são claras, queremos Abrantes com oportunidades para todos em todas as áreas. Queremos ser um concelho onde exista real igualdade de oportunidades, num território sustentado, numa comunidade aberta, solidária, criativa e dinâmica”, reforçou. O autarca continua a defender que a proximidade à população é um pilar fundamental do seu executivo. E afirma que o investimento nas freguesias será cuidado e continuado permitindo que as juntas assumam plenamente o papel de factor de equilíbrio de progresso e democratização do território. “É crucial que este desígnio se concretize para termos um município unido”, sublinhou, acrescentando que, juntamente com a assembleia municipal e as juntas de freguesia, será possível levar a cabo uma governação moderna, dedicada e mobilizadora. “Governaremos com todos e para todos, a minha porta estará sempre aberta”, esclareceu.

Manuel Valamatos destacou que quem não é poder deve respeitar, assim como a sua equipa saberá respeitar a oposição e diferentes ideias. O autarca recordou o problema de saúde pública que a pandemia trouxe, “que ficará marcado na história da Humanidade”, e os problemas económicos, sociais, culturais, educacionais, daí decorrentes. “Apesar das dificuldades não deixamos ninguém para trás e tudo fizemos para corresponder às necessidades da nossa comunidade”, disse.

Valamatos considera que os impactos negativos trazidos pela pandemia estão longe de ser vencidos mas vão aproveitar todos os instrumentos nacionais e internacionais ao dispor como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para fortalecimento do concelho. Com o intuito de servir a população Manuel Valamatos está preparado para avançar com a assumpção de competências nas áreas da Saúde, Acção Social e Educação. O actual presidente diz ainda que este é o tempo de falar da reorganização do território e que para isso é “indispensável” uma agenda supra-municipal que “compreenda a singularidade da nossa região e que todos os municípios aceitem a defesa dos interesses comuns e partilhados”.

Valamatos pretende ainda avançar com um programa de relançamento da economia e do emprego no concelho focado na inovação, turismo e criação de condições atractivas para captar emprego que fixe a população no território.