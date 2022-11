“Administração do Hospital de VFX tem de fazer mais e melhor pelos utentes”

Novo presidente de Vila Franca de Xira está muito preocupado com o rumo negativo que o serviço do hospital e centros de saúde tem tomado e não poupa nas palavras pedindo melhorias.

A nova administração do Hospital de Vila Franca de Xira, unidade que tem doentes internados numa das garagens do edifício e que já mereceu duras críticas da Ordem dos Médicos e Sindicato Independente dos Médicos, tem de fazer muito mais para garantir um bom atendimento à população.

O alerta é deixado pelo novo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que juntou a sua voz à do coro de protestos que nas últimas semanas tem lamentado a degradação progressiva dos serviços prestados naquela unidade de saúde. “Tenho uma preocupação prioritária com a saúde. O atendimento do hospital e dos centros de saúde tem de melhorar. Lutámos muito para ter um novo hospital e dotámos o concelho com uma rede de novos centros de saúde e por isso é preciso que os seus responsáveis consigam garantir os melhores padrões de serviço”, criticou.

O autarca promete estar atento e reivindicativo sobre o problema procurando ajudar a encontrar soluções. À margem da cerimónia de tomada de posse Fernando Paulo Ferreira referiu a O MIRANTE que a sua primeira reunião institucional será precisamente com a nova administração do hospital e com a direcção do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo.

“Vou transmitir à nova administração do hospital esta necessidade de melhorar o serviço e dizer-lhes que vou estar ao lado da administração nos eventuais contactos que seja preciso fazer junto do Governo para que se encontrem as soluções necessárias para receber melhor as pessoas. Vivo em VFX e sou de cá por isso conheço perfeitamente os problemas que estão a existir”, nota.

Críticas na hora da saída

O presidente que cessou funções, Alberto Mesquita, também não deixou de criticar a situação dias antes, durante a tomada de posse do presidente da Junta de Vila Franca de Xira, João Santos. “Já se previa que a situação fosse piorar e assim aconteceu. Por isso é preciso rapidamente que a actual administração encontre outras soluções para melhorar o serviço porque da maneira que as coisas estão não estão nada bem”, criticou.

Alberto Mesquita foi ainda mais longe, dizendo que da maneira actual os problemas sentidos pela comunidade “trazem à memória outros tempos que não deixaram saudades quando só se falava do hospital pelos piores motivos” e que agora, e “infelizmente, estão a voltar a ser vividos”. O autarca considerou mesmo que no caso dos centro de saúde “não é aceitável” que se fechem as portas aos utentes e não lhes seja dada a resposta que merecem e exigem.

12 milhões para pessoal

Na página 70 da proposta inicial de Orçamento de Estado para o próximo ano está prevista a atribuição de uma verba de 12,1 milhões de euros para o Hospital de Vila Franca de Xira, exclusivamente afectas a despesas com pessoal e contratações de quadros que passaram da gestão público-privada da José de Mello para o Estado. É uma verba que inclui o cumprimento de medidas anteriormente aprovadas, designadamente o desenvolvimento normal das carreiras com promoções e progressões, contratações em curso, o efeito da mitigação do tempo de serviço congelado e revisões de carreiras.

Fernando Paulo vai gerir Câmara de Vila Franca de Xira sem ‘muletas’

Novo presidente, eleito sem maioria absoluta, optou por não dar pelouros à oposição

Requalificar o espaço público, melhorar os espaços verdes e de fruição pública, promover melhores acessibilidades e captar investimento que permitam gerar emprego são algumas das prioridades traçadas por Fernando Paulo Ferreira para o novo mandato. O novo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira tomou posse na noite de 18 de Outubro no Ateneu Vilafranquense.

O autarca socialista obteve maioria relativa e vai governar sem atribuir pelouros à oposição ao contrário do que fez o seu antecessor, Alberto Mesquita. Fernando Paulo terá de negociar os orçamentos e as propostas mais sensíveis com cada uma das forças políticas, em particular com a coligação Nova Geração, liderada pelo PSD, não descartando também a CDU e o Chega. “Conto com todos e com a vossa capacidade de inovação para dar contributos. Vai ser nossa obrigação fazer mais e melhor e todos estamos convocados para esta caminhada colectiva”, apelou.

Acompanham Fernando Paulo Ferreira na vereação Marina Tiago (vice-presidente), Arlindo Dias, Manuela Ralha e João Pedro Baião, todos do PS. Pela CDU tomaram posse Nuno Libório, Joana Bonita e Anabela Gomes. Pela Nova Geração entram David Pato Ferreira e Ana Afonso. Pelo Chega tomou posse Barreira Soares. A presidente da assembleia municipal será Sandra Marcelino (PS).

Outro ponto alto da cerimónia foi a despedida de Alberto Mesquita, ovacionado de pé durante longos minutos, que confessou sair de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido. A cerimónia contou com um momento de abertura proporcionado pelo coro Notas Soltas.