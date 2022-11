Atrair empresas e desenvolver o turismo são prioridades em Azambuja

O novo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, tomou posse numa cerimónia onde apelou à união em prol de um concelho mais desenvolvido. Para o Governo deixou um recado: Azambuja vai fazer pressão sempre que for necessário.

O socialista Silvino Lúcio fez a sua primeira intervenção como presidente da Câmara de Azambuja na sessão de tomada de posse, onde deixou alguns dos objectivos e modelo de trabalho que vai adoptar para o próximo quadriénio. Perante aliados e adversários políticos defendeu uma sociedade mais equalitária onde esteja presente o pluralismo de ideias e um concelho mais desenvolvido a nível económico, turístico e social.

“Um homem só não faz história por isso conto com todos sem excepção. Todos são necessários para levar este concelho numa senda de progresso”, disse no auditório da Casa do Povo de Aveiras de Cima, local escolhido para a cerimónia, onde também tomaram posse os vereadores e eleitos da assembleia municipal.

Sem se focar em ataques aos seus opositores e querendo passar a imagem de que continua a estar próximo e disponível para a população, Silvino Lúcio vincou que o momento da tomada de posse lhe trouxe “sobretudo o peso da responsabilidade” na defesa dos interesses dos munícipes. O único aviso foi mesmo para o Governo que, garantiu o autarca socialista, vai ser pressionado sempre que estiverem em causa os interesses de Azambuja.

Numa alusão ao célebre discurso do activista político Martin Luther King, o novo autarca disse ter também um sonho que gostava de concretizar: transformar Azambuja em várias dimensões, que incluem a valorização do património natural e cultural, o crescimento e qualificação dos espaços empresariais e agrícolas para atrair mais emprego e população residente. Para isso, disse, uma das medidas passa por estabelecer diálogo com os empresários do concelho para que seja possível criar “um ecossistema que permita envolver as organizações e as pessoas”.

Elogios a Luís de Sousa

O recém-eleito presidente do município não poupou agradecimentos e elogios a Luís de Sousa, que exerceu funções de presidente da Câmara de Azambuja nos dois anteriores mandatos. Ao seu antecessor, com quem partilhou a governação da autarquia, sublinhou, se deve a “solidez económica” dos cofres municipais alcançada com o esforço de uma gestão ponderada que permitiu a redução da dívida.

De lágrimas nos olhos, Silvino Lúcio terminou a sua primeira intervenção enquanto líder do município com um agradecimento à família que, segundo disse, tem sido o seu pilar nos bons e maus momentos.

eleitos para novo mandato

Depois de perdida a maioria absoluta Silvino Lúcio vai ter a seu lado os vereadores socialistas António Matos e Ana Coelho. Na oposição Rui Corça e José Pereira, Mara Oliveira e Inês Louro. A Assembleia Municipal de Azambuja via ser presidida por Vera Braz (PS). .