Em Almeirim o presidente não vai dar espaço para preparar a sucessão

Pedro Ribeiro, reeleito para o último mandato, assume que vai trabalhar até ao fim do mandato e que as sucessões são preparadas de várias formas, mas não vai dar espaço para que no executivo desponte a figura que lhe pode suceder. Paulo Caetano, o vice-presidente, está alinhado pelas palavras do presidente e apesar de ser apontado como candidato em 2025 mantém-se na sombra.

Na altura em que o reeleito presidente da Câmara de Almeirim inicia o último mandato já se especula na cidade sobre quem será o seu sucessor, mas Pedro Ribeiro é cauteloso e diz que não sabe o que é dar espaço para que o próximo candidato socialista dê nas vistas no eleitorado.

O vice-presidente, Paulo Caetano, que alguns apontam como o que vai seguir as pisadas do presidente, até pelo tempo em que o acompanha e que já tem um estilo semelhante, pelo menos nas redes sociais onde faz publicações parecidas com as do líder, é também previdente e diz que qualquer um que está no executivo a trabalhar pelo melhor do concelho “está sujeito a que isso (ser candidato) lhe aconteça”.

No noite da tomada de posse, na sexta-feira, dia 15, questionado sobre se vai reduzir as atenções que concentra em si, o presidente que vai a todas as iniciativas e que todos dias publica nas redes sociais o que anda a fazer, diz que nunca concentrou todas as atenções e que trabalha em equipa. Pedro Ribeiro não vai dar espaço a que Paulo Caetano ou outro elemento do executivo possa evidenciar-se com efeitos eleitoralistas, salientando que a escolha do candidato será para resolver no PS e que as sucessões preparam-se de várias formas.

Numa coisa Pedro Ribeiro e Paulo Caetano estão sintonizados, com ambos a dizerem que o mandato é para se fazer até ao fim e que vão continuar a trabalhar do mesmo modo, como até aqui. “Cada coisa a seu tempo”, sublinha o vice-presidente, reforçando que todas as pessoas estão no executivo para fazerem o seu melhor. Na tomada de posse, Pedro Ribeiro fez um discurso de continuidade, salientando que vai continuar a apostar na educação e no desenvolvimento económico, que considerou um casamento perfeito.

Pedro Ribeiro diz que o executivo tem uma postura de colaboração com a assembleia municipal, que em conjunto podem encontrar as melhores soluções. O autarca diz esperar que as decisões do executivo tenham o maior número possível de pessoas a concordarem salientando que quer continuar a manter o rumo para que em 2025 o concelho seja ainda melhor.