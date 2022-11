Emoções fortes na tomada de posse dos autarcas de Rio Maior

Presidente cessante da assembleia municipal, António Arribança, e presidente da câmara, Filipe Santana Dias, foram às lágrimas durante os seus discursos.

A tomada de posse dos autarcas da Câmara e Assembleia Municipal de Rio Maior ficou marcada por alguns momentos de emoção durante os discursos do presidente cessante da assembleia municipal, António Arribança, e do presidente da câmara Filipe Santana Dias. As pausas nos discursos causadas pela emoção, quando evocaram pessoas queridas, foram preenchidas com aplausos de pé por parte da repleta plateia.

A sessão de tomada de posse na tarde de sábado, 16 de Outubro, ficou também marcada pelos apelos à união na defesa dos interesses do concelho, como vincou a nova presidente da assembleia municipal e ex-presidente da câmara, Isaura Morais, da coligação PSD/CDS.

No mesmo sentido pronunciou-se Filipe Santana Dias, que garantiu ir continuar a dar igual atenção a todas as freguesias do concelho porque “o concelho não pode andar a diferentes velocidades”. Adepto da política de proximidade, o presidente do município assegurou ainda que vai trabalhar para não defraudar as expectativas da população e que a rua vai continuar a ser o seu “verdadeiro escritório”.

Apesar de continuar a governar com uma confortável maioria absoluta, tanto na câmara como na assembleia municipal, Filipe Santana Dias afirmou que continuará disponível para ouvir e avaliar opiniões divergentes e/ou complementares vindas de outras forças políticas. A conclusão da requalificação da zona riberinha é um dos desígnios para o próximo mandato.

A única nota mais crítica na série de discursos foi deixada pelo eleito do PS na assembleia municipal, Luís Soares, que enumerou uma série de problemas, como a deficiente cobertura de redes móveis nalguns pontos, a falta de qualidade do emprego ou as dificuldades em fixar jovens no concelho. Isaura Morais, que teve a palavra final, referiu que a resolução dos problemas é precisamente a razão do trabalho autárquico e reforçou que um projecto autárquico é sempre um projecto inacabado.

O novo executivo

O executivo da Câmara de Rio Maior passa a ser composto pelo presidente Filipe Santana Dias (PSD/CDS); Miguel Paulo (PS); João Lopes Candoso (PSD/CDS); Leonor Fragoso (PSD/CDS); Susana Gaspar (PS); Miguel Santos (PSD/CDS); Carla Dias (PSD/CDS).

A coligação PSD/CDS foi a única força política a apresentar lista para a mesa da assembleia municipal. Isaura Morais foi eleita presidente desse órgão. Carlos Neto é o primeiro secretário e Cristina Carrilho Ferreira é a segunda secretária.