Hélder Esménio continua presidente sem demagogias e populismos

Hélder Esménio promete o mesmo empenho para o seu último mandato à frente da câmara municipal. Afirma ainda que quer continuar a governar sem demagogias e populismo.

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos garante que no próximo mandato a sua equipa vai continuar com a mesma responsabilidade e empenho. Hélder Esménio tomou posse para o seu terceiro e último mandato na noite de 13 de Outubro. A sessão de tomada de posse dos eleitos à câmara municipal e assembleia municipal decorreu no auditório da Escola Profissional de Salvaterra de Magos num ambiente sereno. O autarca afirmou que vai continuar a dar o máximo, assim como os vereadores socialistas que com ele vão trabalhar.

“É com bom senso e não com radicalismos que as hipóteses de construir algo que some aumentam. É a somar, e não a dividir, com os autarcas que o povo escolheu, que vamos continuar a caminhar e a fazer o melhor pelo nosso concelho”, sublinhou. Hélder Esménio realçou o profundo respeito que tem pelo poder local e como este pode assegurar e melhorar as condições de vida das populações. “Vamos continuar a estabelecer a maior proximidade possível entre autarcas e população porque só assim conseguimos fazer evoluir o nosso concelho”, disse.

Helder Esménio referiu-se à oposição dizendo que aqueles que desvalorizam e criticam quem é escolhido pelo povo para os representar diz muito sobre eles próprios. O presidente garantiu que a sua equipa tudo vai fazer para procurar encontrar pontos de entendimento para desempenhar a sua missão.

“Vamos fazer este caminho, na maior parte do trajecto, juntos. Vamos afastar-nos de quem, em qualquer momento, opte por tentar iludir a população, seja com demagogias ou populismos. A nossa vida colectiva só será mais tranquila e mais segura se as instituições ou o Estado, central ou local, cuidar dos nossos vizinhos mais carenciados. Isso só se faz com justiça social e não com esmolas. Só se faz apoiando e motivando as pessoas e não votando-as ao abandono”, concluiu.

Hélder Esménio vai governar com Helena Neves, que foi vice-presidente nos dois últimos mandatos, e os vereadores do PS Noel Caneira, Paulo Cação e Ana Elvira Batista. O Chega foi a segunda força política mais votada e Helena Salema Lino vai ocupar o lugar de vereadora, juntamente com Luís Gomes, vereador do Bloco de Esquerda, partido que perdeu um vereador neste mandato.

À mesa da assembleia municipal foi apresentada apenas uma lista, por parte do PS, para a mesa desse órgão mantendo Francisco Madelino como presidente. A primeira secretária é Fátima Gregório (PS) e Emílio Coelho, eleito pela coligação PSD/CDS, também integra a mesa. A Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos é composta por 11 eleitos do PS, três do BE, três do Chega, dois da coligação PSD/CDS e dois da CDU.