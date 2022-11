PS vai gerir Junta de Arrouquelas com PSD

Depois de uma primeira tentativa falhada para formar o novo executivo da Junta de Freguesia de Arrouquelas, concelho de Rio Maior, o presidente de junta eleito pelo PS, que tem maioria relativa na assembleia de freguesia, chegou a acordo com a Coligação Juntos Pelo Futuro (PSD/CDS). A tomada de posse aconteceu na sexta-feira, 15 de Outubro, sendo que Teresa Fialho, cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS é a número dois do executivo, ocupando o cargo de secretária. A tesoureira é a eleita do PS Marina Relveiro.

O PSD aceitou este acordo por considerar que reflecte a vontade dos eleitores que não deram maioria absoluta ao PS, liderado por Mário Pião, que é o novo presidente da Junta de Arrouquelas. “O PS até poderia ter feito um acordo com o movimento independente Arrouquelas Sim. Não aceitávamos que o executivo fosse todo do PS, como o presidente Mário Pião propôs inicialmente”, explicou Teresa Fialho a O MIRANTE.

Recorde-se que no dia da tomada de posse, a 9 de Outubro, Mário Pião tentou formar executivo só com elementos da sua lista. A proposta foi chumbada pelos três eleitos do movimento Arrouquelas Sim e pelo eleito do PSD uma vez que o PS tem apenas três elementos na assembleia de freguesia. Na sequência deste impasse houve reuniões entre as diferentes forças políticas tendo PS e PSD chegado a acordo.