PS vence em Pernes depois de novas eleições para desempatar

Socialistas tiveram mais sete votos que o PSD na repetição das eleições após empate no primeiro sufrágio.

O Partido Socialista venceu as eleições para a Assembleia de Freguesia de Pernes, no concelho de Santarém, que tinham ficado empatadas entre PS e PSD em 26 de Setembro. Raul Violante, que já foi vereador na Câmara de Santarém, é o novo presidente da Junta de Freguesia de Pernes.

Nas eleições de domingo, 17 de Outubro, PS obteve 399 votos, mais sete que os social-democratas (392), e com a CDU na terceira posição com 114 votos. Com estes resultados definitivos o PS mantém o poder nessa freguesia.

A data para a repetição da eleição foi confirmada por um edital datado de 11 de Outubro e assinado pelo presidente da Câmara de Santarém, o social-democrata Ricardo Gonçalves. O edital surgiu na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, conhecida em 8 de Outubro, que revogou a decisão da Assembleia de Apuramento Geral que tinha validado um voto favorável ao PPD/PSD na freguesia de Pernes, considerando-o nulo e confirmando o empate com o PS nesta freguesia.

O mandatário da candidatura socialista recorreu, em 30 de Setembro, para o Tribunal Constitucional, do apuramento geral feito após o empate registado na Assembleia de Freguesia de Pernes entre PS e PSD na contagem feita no dia da votação.