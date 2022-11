Pedro Ferreira quer afirmar Torres Novas como referência na qualidade de vida

O presidente torrejano prometeu uma governação eficaz e a concretização de novos projectos apoiados pelo PRR. Habitação acessível, mais empresas e jovens qualificados são algumas das metas traçadas para os próximos quatro anos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Torres Novas, o socialista Pedro Ferreira, disse na sua tomada de posse que espera que este seja um mandato de eficácia e assumiu como prioridades o apoio às empresas, habitação acessível e concretização de investimentos “ponderados e diferenciadores” em diversas áreas, como a educação, cultura, saúde e acessibilidades.

Perante a plateia com mais de meia centena de pessoas que assistiu ao discurso na Praça dos Claras, em Torres Novas, o autarca socialista vincou a posição de força da maioria absoluta conquistada sublinhando que, democraticamente, “o povo escolheu quem irá ter a responsabilidade de gerir e responder a acções que deverão promover a qualidade de vida e segurança em todo o território concelhio”. E, em jeito de aviso à oposição, apelou a que, independentemente de ideias serem diferentes, “seja sempre realçado o princípio ético do respeito pela democracia e valores humanos”.

Apontando a centralidade e acessibilidades do concelho como mais-valias para o sector empresarial, Pedro Ferreira prometeu apoiar as empresas existentes e captar novas e classificar novas zonas industriais. Destacou ainda como necessidade a criação de condições para “qualificar profissionalmente jovens em sectores carenciados de mão-de-obra e técnicos especializados”, nos politécnicos da região.

Identificando a falta de habitação acessível como um dos maiores obstáculos à fixação de jovens, Pedro Ferreira disse que a Estratégia Local de Habitação, já deliberada pelo anterior executivo, vai “certamente contribuir para atenuar” o problema. “O concelho tem todas as condições para continuar a ser referência nacional em termos de qualidade de vida”, sublinhou.

Relativamente a novos projectos, o presidente do município deixou a garantia que serão financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), lançado pelo Governo. E não escondeu que tudo fará para “defender a aquisição” da antiga fábrica de fiação e tecidos com o objectivo de no seu interior serem implantados alguns dos projectos a candidatar ao PRR.

Além de Pedro Ferreira, o executivo camarário para o próximo quadriénio é composto pelos eleitos pelo PS, Luís Silva, Elvira Sequeira, Joaquim Cabral e João Miguel Borges Trindade e pelos eleitos Tiago Ferreira, da coligação PSD/CDS, e António Rodrigues, do Movimento P’la Nossa Terra.

A Assembleia Municipal de Torres Novas volta a ter como presidente José Trincão Marques, eleito pelo Partido Socialista.