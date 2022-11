Presidente de Castanheira do Ribatejo promete cooperação com câmara

O recém-empossado presidente da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Mário Batista, prometeu uma cooperação estreita com o município para ajudar a desenvolver o território. O executivo será composto, além de Mário Batista, por Florinda Roque, Francisco Silva, Dora Pinto e Marco Jesus.

Mário Nuno Duarte, da bancada socialista, foi eleito como presidente da assembleia de freguesia, vencendo a outra lista que se apresentou a votos, liderada por Luís Almeida, anterior presidente.

Mário Batista prometeu trabalhar em equipa e ouvindo os cidadãos admitindo que tem pela frente muito trabalho. “Assumo o compromisso de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para trazer desenvolvimento e investimento para a nossa terra e fazer dela um lugar com qualidade de vida e onde dê ainda mais gosto viver”, notou o autarca, que chegou a ser comandante dos bombeiros da vila. Destacou a reabilitação dos espaços públicos e do mobiliário urbano como as principais prioridades reordenando o estacionamento e melhorando os parques infantis existentes.