Requalificação na Vala do Esteiro em Azambuja

A zona ribeirinha da Vala do Esteiro de Azambuja já começou a receber obras de requalificação orçadas em dois milhões de euros. A empreitada é co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do Alentejo 2020.

A intervenção, que deverá ficar concluída no prazo de um ano, pretende criar um espaço público de lazer que inclui a construção de um bar com esplanada, uma ciclovia, zonas de piquenique, equipamentos para actividade física ao ar livre e áreas de estacionamento. Está ainda prevista a instalação de plataformas para a prática de pesca, a colocação de uma rampa de acesso a equipamentos náuticos e o desassoreamento do leito da Vala Real para permitir a circulação de pequenas embarcações.