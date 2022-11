Rui Anastácio com discurso motivacional na sua apresentação como presidente

Presidente da câmara eleito pela coligação “Cidadãos por Alcanena” foi muito aplaudido na sua tomada de posse e prometeu trabalho e um mandato a pensar no desenvolvimento e bem-estar dos munícipes do concelho de Alcanena.

O número de assentos no Cineteatro São Pedro, em Alcanena, não foram suficientes para receber, no sábado, 16 de Outubro, todas as pessoas que quiseram assistir à sessão solene de instalação dos órgãos autárquicos para o mandato de 2021/2025. Rui Anastácio, presidente de câmara eleito pela coligação “Cidadãos por Alcanena – Concelho com Futuro” (PSD/CDS/MPT), foi a figura mais aplaudida da tarde ainda antes de iniciar o discurso de tomada de posse.

Ao contrário do habitual nestas ocasiões, em que os presidentes anunciam quais os grandes objectivos para o mandato, Rui Anastácio optou por realizar um discurso motivacional dirigindo-se aos funcionários da câmara e aos munícipes. O autarca exige aos trabalhadores uma postura profissional e responsável garantindo que as simpatias ideológicas não são factor discriminatório. “A este executivo só interessa a competência e capacidade de trabalho. Não se esqueçam que o vosso verdadeiro líder são os munícipes do concelho de Alcanena”, avisou.

Rui Anastácio insistiu que vai implementar um ritmo forte de trabalho explicando quais vão ser as responsabilidades de cada vereador a tempo inteiro: o presidente vai assumir os pelouros do Urbanismo, Economia, Protecção Civil e Turismo; Alexandre Pires, vice-presidente, fica responsável pelos Recursos Humanos e por estabelecer uma ligação próxima às juntas de freguesia; Marlene Carvalho assume a Área Social e Cultural e Nuno Silva fica responsável pela Área Financeira e por gerir o dossiê do Ambiente.

O autarca reconheceu que os recursos do concelho são escassos e que por isso é necessário captar investidores para desenvolver um território “diferenciador e competitivo”. Rui Anastácio rematou afirmando que “o presidente não vai estar em todo o lado porque quem quer estar em todo o lado não está em lado nenhum”.

A maioria vai encontrar na oposição três vereadores do Partido Socialista, nomeadamente Hugo Santarém, que saiu derrotado nas eleições, Luís Pires e José Ramos.