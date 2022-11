Sónia Sanfona quer Alpiarça a liderar projectos inovadores

Autarca socialista foi a primeira mulher a tomar posse como presidente do município e traçou alguns objectivos para o mandato.

A expansão da zona industrial e a sua reabilitação, a criação de uma subestação eléctrica e a recuperação e limpeza de vias e áreas públicas são algumas das prioridades que a nova presidente da Câmara de Alpiarça apontou para os próximos quatro anos. A tomada de posse de Sónia Sanfona e dos restantes eleitos da Câmara e Assembleia Municipal de Alpiarça decorreu na tarde de domingo, 17 de Outubro, no auditório da Casa-Museu dos Patudos.

A socialista Sónia Sanfona é a primeira mulher a liderar o município e não escondeu a emoção no início do seu discurso. Sucede ao comunista Mário Pereira que esteve no cargo 12 anos. A autarca garantiu que Alpiarça não será um concelho escondido, envergonhado e submisso e que estará na vanguarda de projectos inovadores.

Sónia Sanfona sublinhou que este será um ciclo político diferente mas não menos exigente do ponto de vista dos desafios. “Os dados estatísticos referentes ao nosso concelho, no período da última década, reflectem o decréscimo e envelhecimento da população, a falta de tecido empresarial e de crescimento económico. (...) Apesar dos esforços e oportunidades criados o nosso concelho não tem conseguido atrair investimento, pelo menos não ao nível desejado e necessário”, criticou.

A nova presidente defende que, pelas suas acessibilidades e proximidade a outros pólos industriais, o concelho apresenta fortes vantagens competitivas para a instalação de empresas sobretudo ligadas ao sector agro-industrial. “A relação com as instituições de ensino superior, através do Politécnico de Santarém e das Universidade de Évora e Lisboa, assumirá um novo patamar para que exista estabelecimento de parcerias que nos permitam dar um salto qualitativo nestas áreas”, destacou.

A autarca garantiu aos trabalhadores do município que vão ser a parte mais importante da equipa. “Trabalharei todos os dias para demonstrar que é possível ser a presidente de todos e conto com todos para, juntos, respondermos às legítimas aspirações da população, para dignificarmos o nome da nossa terra e a fazermos progredir”, afirmou.

Mural evocativo para assinalar os 50 anos do 25 de Abril

Durante o novo mandato, que termina em 2025, Sónia Sanfona referiu que existem duas datas que considera de referência às quais a sua equipa vai dedicar especial atenção: o centenário do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, em Outubro de 2022, e os 50 anos do 25 de Abril, em 2024. Em relação ao aniversário de Os Águias o município pretende colaborar activamente com o clube na preparação e nas actividades comemorativas.

As comemorações do meio século do 25 de Abril começam a ser assinalados a nível nacional a 24 de Março de 2022 e o município quer estar envolvido desde o início. A nível local é intenção assinalar a data com a edificação de um mural evocativo dos alpiarcenses resistentes anti-fascistas, numa zona central da vila, em jeito de homenagem a quem combateu a ditadura.