Tomada de posse na Chamusca sem novidades

Instalação dos órgãos autárquicos na Chamusca decorreu em menos de 45 minutos. Presidente da câmara reeleito disse querer desenvolver trabalho em conjunto com oposição e não falou em projectos estruturantes.

A tomada de posse dos órgãos autárquicos para o mandato de 2021/2025 no concelho da Chamusca foi curta e não abordou os projectos e medidas que o executivo da câmara municipal pretende desenvolver nos próximos quatro anos de governação. Paulo Queimado, presidente reeleito pelo PS com maioria absoluta, teve um discurso sem novidades, ao seu estilo, dirigindo-se para os autarcas, nomeadamente para os outros quatro vereadores que também tomaram posse.

O autarca referiu que responsabilidade pelo desenvolvimento do concelho da Chamusca depende de quem governa e da oposição, afirmando que o caminho e as ideias podem ser diferentes mas o destino é comum. Enquanto presidente de câmara prometeu cumprir aquilo a que o cargo obriga; sublinhou ainda que o executivo vai continuar a considerar as juntas de freguesia parceiras privilegiadas da câmara municipal enquanto agentes especializadas na área territorial que representam.

O executivo da Chamusca é composto por três elementos do Partido Socialista (Paulo Queimado, Cláudia Moreira e Rui Ferreira), a vereadora da CDU, Gisela Matias, e Tiago Prestes, da coligação PSD/CDS. A sessão solene decorreu no cine-teatro da Misericórdia da Chamusca, no domingo, 17 de Outubro.