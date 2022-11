Bruno Gomes diz que Ferreira do Zêzere quer ser um exemplo na preservação ambiental

Novo presidente do município tem como principal preocupação a protecção da floresta e do meio ambiente e o uso sustentável do solo e dos recursos hídricos. O autarca socialista pôs fim a mais de quarenta anos de gestão do PSD em Ferreira do Zêzere.

Bruno Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, eleito pelo Partido Socialista, tomou posse na sexta-feira, 15 de Outubro, no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere. O autarca tem como principais objectivos preservar o meio ambiente do concelho, de forma a proteger a floresta e garantir uma boa utilização dos recursos hídricos, num concelho banhado pela albufeira de Castelo do Bode. Na sessão de instalação dos órgãos autárquicos estiveram presentes mais de uma centena de pessoas.

No seu discurso, Bruno Gomes começou por agradecer a confiança dos eleitores no projecto apresentado e enalteceu a importância do papel da oposição para o desenvolvimento do concelho. O autarca exigiu honestidade intelectual e lealdade ao restante executivo no desempenho das suas funções.

Para Rui Gaspar, que pôs fim a mais de quatro décadas de gestão social-democrata, a crise das alterações climáticas é um dos maiores desafios para a Humanidade e que também é transversal ao seu concelho. “O nosso trabalho vai pautar-se pela protecção do meio ambiente, nomeadamente em termos de limpeza florestal, do uso sustentável do solo e da utilização dos recursos hídricos”, sublinhou.

O executivo de Ferreira do Zêzere é composto por três elementos do Partido Socialista (Bruno Ferreira, Orlando Patrício e Ana Elisabete Pereira), e dois da coligação PSD/CDS (Hugo Azevedo e Pedro Alberto).

José Casanova lidera assembleia municipal

José Casanova (PS) é o novo presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere. Durante o seu discurso, para além dos agradecimentos ao anterior executivo, deixou algumas críticas àquilo que chamou uma falha protocolar. “O ambiente de solenidade municipal desta sessão merecia a união e a presença indispensável das forças vivas que deveriam ter sido convidadas. A sua ausência traduz uma quebra na tradição protocolar e da solidariedade institucional que deve ser demonstrada para com os órgãos de soberania”, afirmou. José Casanova destacou ainda a participação dos eleitores de Ferreira do Zêzere uma vez que o concelho teve uma das taxas de abstenção mais baixas do distrito.