A associação Tejo d’Honra

A associação Tejo d’Honra, da Golegã, recebeu a visita de alguns elementos da equipa de tiro com arco do Sporting Clube de Portugal, que se deslocou à vila ribatejana para participar numa acção sobre o tema “Músculos usados no Tiro com Arco”. O clube teve também oportunidade de partilhar com os visitantes o que tem feito ao nível de tiro com arco a cavalo através de uma demonstração onde todos puderam experimentar.