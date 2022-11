A banda do Ateneu Artístico Vilafranquense

A banda do Ateneu Artístico Vilafranquense foi novamente a estrela do momento simbólico de inauguração de uma escultura dedicada a um matador de toiros de Vila Franca de Xira, no caso, Victor Mendes. A banda voltou a encantar com os seus pasodobles, em particular na pequena arruada entre o largo da câmara e a travessa do cerrado onde está colocada a escultura. E no final ainda apresentou uma peça adaptada propositadamente para o toureiro, já que este também andou na banda do Ateneu, quando era criança, a aprender música.