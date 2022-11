Dezasseis enfermeiras especialistas

Dezasseis enfermeiras especialistas em Saúde Materna e duas médicas obstetras da Maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Abrantes, receberam formação sobre “A Mobilidade da Pélvis, Posições e Movimentos no Parto”, do ciclo “Parir en Movimiento: Anatomía Funcional del Parto Fisiológico”. A formadora, Núria Vives, participa, desde 2007, na implementação dos novos protocolos de “Estrategia de Atención al Parto Normal”, do Ministério da Saúde espanhol.