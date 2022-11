O Clube Desportivo de Torres Novas

O Clube Desportivo de Torres Novas participou no campeonato distrital de patinagem livre com as atletas Gabriela Brites no escalão de infantis (5º lugar), Madalena Miguel no escalão de cadetes (11º lugar) e Maria João Leal no escalão de juvenis (2º lugar). A competição decorreu em Constância, organizada pela Associação de Patinagem do Ribatejo.