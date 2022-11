Ainda há mais de 300 vagas nos politécnicos da região

Na segunda fase de acesso ao ensino superior mais seis licenciaturas dos politécnicos de Santarém e de Tomar ficaram com todas as vagas preenchidas.

Mais três licenciaturas do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) e três licenciaturas do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) ficaram com as vagas todas preenchidas na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. No total, entraram nesta fase mais 109 alunos em Santarém e 67 em Tomar, restando agora 126 vagas para cursos de escolas superiores (ES) do IPSantarém e 209 para licenciaturas do IPT para a terceira fase.

Os cursos que viram todas as suas vagas preenchidas na segunda fase foram: Qualidade Alimentar e Nutrição Humana (ES Agrária Santarém); Produção Multimédia em Educação (ES Educação Santarém); Contabilidade e Fiscalidade (ES Gestão Santarém); Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional (ES Gestão Tomar); Design e Tecnologia das Artes Gráficas (ES Tecnologia Tomar); e Cinema Documental (ES Tecnologia Abrantes). Recorde-se que, na primeira fase, a Escola Superior de Saúde de Santarém e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior ficaram com todas as vagas preenchidas nos seus cursos de licenciatura. Nas cinco escolas do Politécnico de Santarém foram colocadas a concurso 971 vagas para o ano lectivo 2021-2022.

O Politécnico de Tomar colocou 512 vagas a concurso nas suas três escolas, tendo preenchido 46% na primeira fase, o que representou um aumento de cerca de 10% em comparação com o ano passado.

A fase de apresentação de candidaturas à terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorre entre 21 e 25 de Outubro.